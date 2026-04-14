İran, ABD ve İsrail’e karşı geliştirdiği savunma stratejileriyle önemli bir aktör haline gelmiştir

İran’ın ABD ve İsrail’e karşı geliştirdiği savunma stratejileri, son yıllarda Orta Doğu’daki güç dengelerinin yeniden şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Özellikle bölgesel gerilimlerin arttığı dönemlerde İran, hem askeri kapasitesini hem de asimetrik savaş yöntemlerini kullanarak dikkat çekici bir direnç göstermiştir. Bu süreçte “mükemmel savunma” ifadesi mutlak bir başarıdan ziyade, sınırlı kaynaklarla büyük güçlere karşı denge kurabilme becerisini ifade etmektedir.

İran’ın savunma anlayışının temelinde klasik ordudan ziyade çok katmanlı bir strateji yer almaktadır. Balistik füze sistemleri, insansız hava araçları, siber kapasite ve bölgesel müttefik ağları bu stratejinin ana unsurlarını oluşturur. Bu yapı sayesinde İran, doğrudan bir çatışmada dezavantajlı olmasına rağmen dolaylı yollarla caydırıcılık oluşturmayı başarmıştır. Özellikle vekil güçler üzerinden yürütülen operasyonlar, İran’ın doğrudan hedef haline gelmeden etkisini genişletmesine imkân tanımıştır.

ABD ve İsrail’in teknolojik üstünlüğüne karşı İran’ın geliştirdiği savunma refleksi, daha çok “asimetrik dengeleme” olarak tanımlanabilir. Yani İran, rakiplerinin güçlü olduğu alanlarda birebir rekabet etmek yerine, zayıf noktalarına odaklanarak denge kurmaya çalışmıştır. Bu bağlamda düşük maliyetli ama etkili sistemlerin kullanımı, İran’ın stratejik başarısında önemli bir faktör olmuştur.

Ancak bu savunmanın tamamen kusursuz olduğu söylenemez. İran, zaman zaman doğrudan saldırılara maruz kalmış, kritik askeri ve nükleer tesislerinde kayıplar yaşamıştır. Buna rağmen sistemin tamamen çökmesini engellemesi ve hızlı şekilde toparlanabilmesi, “kısmi başarı” kavramını öne çıkarmaktadır. Yani İran, tüm tehditleri bertaraf edemese de, stratejik olarak ayakta kalmayı başarmıştır.

Geçici ateşkes süreçleri ise bu gerilimin önemli bir parçasıdır. Ateşkesler genellikle kalıcı barıştan ziyade tarafların yeniden pozisyon aldığı, güç topladığı ve stratejilerini gözden geçirdiği dönemler olarak işlev görmektedir. İran açısından bu süreçler, hem iç dengeleri koruma hem de dış baskıyı yönetme fırsatı sunar. ABD ve İsrail açısından ise bu ateşkesler, doğrudan çatışmanın maliyetlerini sınırlamak ve yeni stratejik hamleler planlamak için bir zaman aralığıdır.

İran'ın ABD ve İsrail'e karşı yürüttüğü savunma stratejisi, mutlak bir zaferden ziyade dengede kalma ve caydırıcılık oluşturma üzerine kuruludur. Kısmi başarılar ve geçici ateşkesler, bu karmaşık mücadelenin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bölgedeki güç dengeleri göz önüne alındığında, bu tür stratejik denge arayışlarının önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenmektedir.

