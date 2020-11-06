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Dünya İran ABD uçaklarına bakın ne yaptı! ‘Askeri tehditler’ diyerek asıl amacı açıkladı
Dünya

İran ABD uçaklarına bakın ne yaptı! ‘Askeri tehditler’ diyerek asıl amacı açıkladı

ABD’ye kafa tutan İran, ABD yapımı jetleri yerel olarak üretilen kameralarla donatıyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasirzadeh'e göre, "ortaya çıkan askeri tehditlere" yanıt vermek için tasarlanmış modern savaş taktiklerini iyileştirmeyi amaçlayan tatbikat yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 15:36:00 -

ABD’ye kafa tutan İran İmparatorluk Devleti döneminde 1960-70'lerde ABD'den getirilen RF-4'leri kullanmaya devam ediyor.

İran Hava Kuvvetleri, McDonnell Douglas RF-4 jetlerinden oluşan filosunu, merkezi Isfahan ilindeki Fadayeeyan Harim Velayat tatbikatlarına katılmadan önce havadan keşif için yerel olarak üretilen yeni "Samat" kameralarla donattı.

2 Kasım'da başlayan iki günlük tatbikatın ilk gününde, formalite bir düşmanın bölgesi üzerinde saldırı düzenlendi.

Saldırıdan fotoğraflar sosyal medyaya servis edildi.

Hava Kuvvetleri sözcüsü Tuğgeneral Farhad Goodarzi, keşif görevlerinin yanı sıra, İran Hava Kuvvetleri'nin yerel olarak geliştirilen füzeler ve akıllı bombalarla donanmış savaş uçakları ve bombardıman uçakları kullanarak hedeflere vurma pratiği yaptığını açıkladı.

Açıklamaya göre tatbikatlar, diğer bölgesel güçlere “istikrar, dostluk ve sürdürülebilir barış” mesajı vermek için yapılıyor.

Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasirzadeh'e göre, bir dizi İran savaş jeti, bombardıman uçağı, nakliye ve tanker uçağı ve insansız hava araçları, "ortaya çıkan askeri tehditlere" yanıt vermek için tasarlanmış modern savaş taktiklerini iyileştirmeyi amaçlayan tatbikat yapılıyor.

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