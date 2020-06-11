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Dünya

İran, ABD ile tutuklu takasını arttırma niyetinde

Geçtiğimiz hafta ABD ile İran arasında tutuklu takası yapılmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD ile daha fazla tutuklu takası yapmak istediklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 11:19:00 -
İran, ABD ile tutuklu takasını arttırma niyetinde

İran devlet televizyonuna konuşan Musevi, İran ile ABD arasındaki muhtemel tutuklu takasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'de tutuklu İran vatandaşlarını "rehine" olarak niteleyen Musevi, "ABD'de tutulan İranlı rehineleri ülkeye getirmeye hazır olduğumuzu daha önce açıkladık." dedi.

"Tüm diplomatik kapasitemizi kullanacağız"

Washington ile tutuklu takasının devam edebileceğini belirten Musevi, "Tutuklu takası için bir zemin oluştuğunu görürsek ABD'nin tek taraflı ve hukuksuz yaptırımlarını ihlal etmek gibi temelsiz suçlamalar nedeniyle bu ülkede tutulan İran vatandaşlarının serbest bırakılmasını sağlamak için kesinlikle tüm diplomatik kapasitemizi kullanacağız." diye konuştu.

İran'da tutuklu eski bir ABD askeri ile ABD'de tutuklu İranlı bir bilim insanı geçen hafta eş zamanlı olarak serbest bırakılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran'a teşekkür ederek, tutuklu takasının gerçekleşmesiyle iki ülke arasında nükleer anlaşmanın yerine geçecek yeni bir anlaşmanın mümkün olduğunun görüldüğünü belirtmişti.

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Yorumlar

hakan

ey acem ve fars nerden nereye .atıp tutuyordun vururuz amerikayı israili şu düştüğün duruma bak.eskiden bazıları derdi türkiyede mollalar ırana gericiler irana diye sonradan devir değişti .iranı bol bol ziyaret ediyorlar. neden acaba
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