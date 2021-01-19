İran, AB Başkanı Donald Trump ve Pompeo'yu yaptırım listesine aldı
İran, görev süresine saatler kalan ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu yaptırım listesine aldı.
İran, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu yaptırım listesine aldı.
Ruhani, geç aşılamadan Trump'ı sorumlu tuttu
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün saatler önce ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı kısıtlamalar olmasa ülkesinin aşılama programına daha erken başlayabileceğini açıklamıştı.
ABD'den İran'a yaptırım
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İran, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) bazı şirket ve isimleri İran Deniz Taşımacılık Hatları ile iş yaptığı gerekçesiyle yaptırım kapsamına aldığını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan açıklamada, Tahran yönetimine uygulanan yaptırımların "geleneksel silah envanterini genişletmesi sebebiyle" İran'daki 3 farklı devlet kurumuyla da genişletileceği belirtildi.