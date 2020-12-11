İran, 2021’de petrol üretimini katlayacak

2021’in önceki iki yıldan çok farklı olacağını belirten Ruhani, “Gelecek yıl günlük 2 milyon 300 bin varil petrolü üretip satacağız. Buna gücümüz var. Dünya bu mesajı çok iyi almalıdır. Yaptırım tacirleri bu gelişmeden memnun olmayabilir” dedi. Petrol ihracatı alanında “dünya gücü” olmayı hedeflediklerini dile getiren Ruhani, “İran 2011-2012 yıllarında günlük 10 milyon varil petrol ihraç edebilseydi bize yaptırım uygulayamazlardı. Gelecekte büyük güçlerin bize yaptırım uygulayamayacakları işler yapmalıyız, ancak bu sloganlarla olmaz” diye konuştu.