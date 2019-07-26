İran 18 Hintli denizciye konsolosluk erişimi verdi İran, Hürmüz Boğazı’nda alıkoyduğu İngiltere bandıralı tankerin 18 Hintli mürettebatına konsolosluğa erişim izni verdi.

İran, Hürmüz Boğazı’nda alıkoyduğu İngiltere bandıralı tankerin 18 Hintli mürettebatına konsolosluğa erişim izni verdi.

İran’ın İngiltere Büyükelçisi Hamid Baeidinejad, Hürmüz Boğazı’nda alıkonulan İngiltere bandıralı tanker Steno İmpero’nun 18 Hintli mürettebatına konsolosluğa erişim izni verildiğini açıkladı. Baeidinejad, "Benzer erişim diğer milletlerden 5 mürettebata da sağlanacaktır. Hindistan Büyükelçiliği mürettebatın oldukça sakin olduğu bilgisini verdi" ifadelerini kullandı.

İran’ın geçtiğimiz Cuma Hürmüz Boğazı’nda biri İngiltere biri de Liberya bandıralı 2 petrol tankerini alıkoyduğu bildirilmişti. İngiliz basını, Liberya bandıralı tankerin işletmesinin İngilizlerde olduğunu yazmıştı.

İran, İngiltere bandıralı tanker Steno İmpero’yu, denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu ancak İngiliz şirkete ait Liberya bandıralı tanker Mesdar’ın yoluna devam ettiğini açıklamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.