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İran 1 tankeri serbest bıraktı!

İran, Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu Cezayir'in petrol ve doğal gaz üretici şirketi Sonatrach'a ait petrol tankerini serbest bıraktı. Serbest kalan gemi Suudi Arabistan'daki Ra's Tennure Rafinerisi'ne gitti.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 22:44
İran 1 tankeri serbest bıraktı!

Sonatrach yetkililerden alınan bilgiye göre, İran Sahil Güvenlik Kuvvetleri, dün akşam Cezayir'in Sonatrach şirketine ait petrol tankerini birkaç saat süreyle alıkoydu.

Gemi Suudi Arabistan'a gitti

Tahran yönetimiyle irtibata geçilmesinin ardından tanker serbest bırakıldı ve Suudi Arabistan'daki Ra's Tennure Rafinerisi'ne hareket etti.

Cezayir'in resmi haber ajansı APS'de yer alan haberde, İran'ın, Sonatrach'ın 2 milyon varil petrol kapasiteli tankerini yükleme yapmak üzere Suudi Arabistan'a seyir halindeyken Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu belirtilmişti.

Suudi Arabistan'dan dikkat çeken zamanlama! İran tankerini serbest bıraktı

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 22:44
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