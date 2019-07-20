İran 1 tankeri serbest bıraktı! İran, Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu Cezayir'in petrol ve doğal gaz üretici şirketi Sonatrach'a ait petrol tankerini serbest bıraktı. Serbest kalan gemi Suudi Arabistan'daki Ra's Tennure Rafinerisi'ne gitti.

Sonatrach yetkililerden alınan bilgiye göre, İran Sahil Güvenlik Kuvvetleri, dün akşam Cezayir'in Sonatrach şirketine ait petrol tankerini birkaç saat süreyle alıkoydu. Gemi Suudi Arabistan'a gitti Tahran yönetimiyle irtibata geçilmesinin ardından tanker serbest bırakıldı ve Suudi Arabistan'daki Ra's Tennure Rafinerisi'ne hareket etti. Cezayir'in resmi haber ajansı APS'de yer alan haberde, İran'ın, Sonatrach'ın 2 milyon varil petrol kapasiteli tankerini yükleme yapmak üzere Suudi Arabistan'a seyir halindeyken Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu belirtilmişti. Suudi Arabistan'dan dikkat çeken zamanlama! İran tankerini serbest bıraktı

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