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Dünya

Irak'tan Türkiye'ye skandal çağrı

TSK, terör örgütü PKK’ya Irak’ı dar ediyor. Irak ise Türkiye’ye destek verip örgüte karşı birlikte mücadele etmek yerine, egemenlik haklarının ihlal ettiğini öne sürerek sürece takoz olmaya devam ediyor. Son olarak Irak Hükümet Sözcüsü Talal’ın yaptığı açıklama ‘pes’ dedirtti.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 11:54:00 -
Irak'tan Türkiye'ye skandal çağrı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Haziran ayında başlattığı Pençe-Kaplan Operasyonu ile terör örgütü PKK’ya karşı harekat başlattı. Irak söz konusu harekatı desteklemek yerine peş peşe açıklamalarda sürece takoz oldu.

Son olarak Irak Hükümet Sözcüsü Ahmed Molla Talal, yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı.

Ahmed Molla Talal, Türkiye’den, “Kürdistan” Bölgesi sınırları içerisindeki operasyonlarını durdurmasını istedi. Talal, uluslararası kamuoyunu da sözde Irak’ın “haklarını korumak için adımlar atmaya” çağırdı.

Ahmed Molla Talal yaptığı yazılı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) operasyonlarını “şiddetle kınadıklarını” ve bu tür eylemlerin her iki taraf arasındaki ilişkilere zarar verdiğini savundu.

Molla Talal, “Bölgesel barışa giden yolda, Irak'ın egemenliğine, vatandaşlarının can ve mallarına yapılan saldırıların derhal durdurulmasını talep ediyoruz” dedi.

“Haklarımızı kullanırız” tehdidi

Irak hükümetinin Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisini çağrarak protesto mektubunu ilettiğini hatırlatan Ahmed Molla Talal,  söz konusu mektupta Irak'ın bu saldırıları reddettiğini ve durdurulmadığı takdirde uluslararası hukuk ve sözleşmelerden doğan haklarını kullanacağını belirttiğini vurgulladı.

“Sorumluluğu üstlenin”

Irak Hükümet Sözcüsü, “Türk tarafının tüm insani, maddi kayıpların hukuki ve ahlaki sorumluluğunu üstlenmesini, Irak'ın egemenliğinin, istikrarının, toprak bütünlüğünün ve halkının güvenliğinin ihlal edildiğini kabul etmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Molla Talal, bölgede istikrarı teşvik etmek, Irak'ın topraklarını ve halkının can güvenliğini koruma hakkı için adımlar atmasını istedi.

Talal’ın bölgedeki istikrar için TSK’nın operasyonlarını sonlandırmasını istemesi kafaları karıştırdı. Operasyonların durması halinde, terör örgütü PKK’nın on yıllardır yaptığı gibi bölgede tekrar güçlenip saldırılarına devam etmesinin nasıl bir istikrar getireceği soru işaretlerine neden oldu.

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Yorumlar

Ulvi

Kendi liderini emperyalistlerin ayaklarının önüne atan,Vatanını çiğnemesi için yabancı ve düşman postalları ülkesine çağıran hainlikte sınır tanımayan bir milletin sözcüsünden de ancak bu kadar dumkopfça bir açıklama beklenirdi.
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bamsı beyrek

yakında ırakın tamamını alıp sizide o sıkıntıdan kurtaracağız merak etmeyin egemen bi ülke düsününki kendi sınırları içinde terör örgütleri devlet gibi yönetim kursun vergi toplayıp yol kontrolü yapsın komşu ülkenin tppraklarında eşkiyalık yapıp tekrar ıraka kaçsın irak diye bir ülke olsaydi kuzeyinde pkk olmazdı
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