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Irak'tan Türkiye'ye 'hava sahası' mesajı

Irak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

14 Aralık 2018 Cuma 23:02
Irak'tan Türkiye'ye 'hava sahası' mesajı

IrakDışişleri Bakanlığı'nın, bir Türk savaş uçağının Irak hava sahasını ihlal ettiği ve kuzey Irak'ın çeşitli bölgelerinde hava saldırısı düzenlemesi üzerine Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'ni çağırdığı belirtildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

DW Türkçe ve BBC Türkçe'de yer alan haberlere göre; Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Irak hava sahasında düzenlenen hava saldırılarının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği belirtilerek TSK'nın hava saldırılarının Irak'ın egemenlik haklarını ve Irak vatandaşlarının güvenliğini ihlal ettiği kaydedildi.

Türkiye, hava saldırıları ya da Irak hava sahasının ihlali iddiasına ilişkin henüz bir yorum yapmadı.

8 PKK'lı terörist öldürülmüştü

Daha önce, 14 Aralık'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuzey Irak'taki PKK mevzilerine hava saldırıları düzenlemiş ve bu saldırılarda 8 PKK'lının öldüğü belirtilmişti.

Suriye'nin kuzeyine yapılacak operasyon Irak'ın bazı bölgelerini de kapsayabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Suriye'de Fırat'ın doğusundaki YPG unsurlarına yönelik harekatın birkaç gün içinde başlayacağını bildirmişti. Olası harekatın Irak'ın batısındaki bazı bölgeleri de kapsaması bekleniyor.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 23:02
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  10. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 58 dk önce
    Ülkenizde ki, Türkiye ' yi Tehdit Eden Teröristleri Ya Siz, Temizlersiniz Ya da Türkiye Temizler. Nokta.
  • IV. MURATIV. MURAT1 sa önce
    ABD etkisi
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