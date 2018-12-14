Irak'tan Türkiye'ye 'hava sahası' mesajı

IrakDışişleri Bakanlığı'nın, bir Türk savaş uçağının Irak hava sahasını ihlal ettiği ve kuzey Irak'ın çeşitli bölgelerinde hava saldırısı düzenlemesi üzerine Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'ni çağırdığı belirtildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

DW Türkçe ve BBC Türkçe'de yer alan haberlere göre; Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Irak hava sahasında düzenlenen hava saldırılarının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği belirtilerek TSK'nın hava saldırılarının Irak'ın egemenlik haklarını ve Irak vatandaşlarının güvenliğini ihlal ettiği kaydedildi.

Türkiye, hava saldırıları ya da Irak hava sahasının ihlali iddiasına ilişkin henüz bir yorum yapmadı.

8 PKK'lı terörist öldürülmüştü

Daha önce, 14 Aralık'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuzey Irak'taki PKK mevzilerine hava saldırıları düzenlemiş ve bu saldırılarda 8 PKK'lının öldüğü belirtilmişti.

Suriye'nin kuzeyine yapılacak operasyon Irak'ın bazı bölgelerini de kapsayabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Suriye'de Fırat'ın doğusundaki YPG unsurlarına yönelik harekatın birkaç gün içinde başlayacağını bildirmişti. Olası harekatın Irak'ın batısındaki bazı bölgeleri de kapsaması bekleniyor.