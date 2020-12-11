  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Irak'tan 'Türkiye' kararı: Faaliyete geçiyor
Dünya

Irak'tan 'Türkiye' kararı: Faaliyete geçiyor

Irak'ın Duhok kentindeki Zaho ilçesinde, Türkiye vizesi başvuru merkezinin yarın faaliyete geçeceği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 18:22:00 -
Irak'tan 'Türkiye' kararı: Faaliyete geçiyor

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Irak vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları seyahatler için etiket vize başvurularını daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmelerini teminen Türkiye vizesi başvuru merkezlerinin yaygınlaştırılması çalışmaları sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vize aracı hizmeti veren Gateway Management Lojistik A.Ş.'nin Zaho'daki başvuru merkezinin yarın faaliyete geçeceği bilgisi paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan skandal Türkiye kararı
Dünya

İran'dan skandal Türkiye kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Zafer Günü'nde Aras türküsünü okuması İran'ı rahatsız etti. İran, Türkiye'nin Tahran büy..
14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Gündem

14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili "Bizim Bilim Kurulunda öyle bir şey yok" ifadelerini kulla..
Alişan ölümden döndü! Başına gelenler ağızları açık bıraktı
Medya

Alişan ölümden döndü! Başına gelenler ağızları açık bıraktı

Alişan, 2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isterken ölümden döndü. Bu olayı herkesten gizleyen şarkıcı, dün yasal yollara başvurdu. Bug..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay