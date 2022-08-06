Irak'tan işgalci İsrail'in saldırılarına tepki: Bölgede gerilimi tırmandırıyor!

Irak Dışişleri Bakanlığı, sivilleri hedef alan işgalci İsrail'in Filistin'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları kınadı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, işgalci terör rejiminin dün Filistin'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği 15 kişinin ölümüne ve 125’ten fazla sivilin yaralanmasına yol açan saldırıları kınadı. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi’nde farklı yerleri hedef alan ve aralarında bir çocuğun da bulunduğu onlarca Filistin vatandaşının ölümü ve yaralanmasına yol açan Siyonist saldırıyı şiddetle kınıyoruz" denildi.

"İsrail'in şiddeti gerilimi tırmandıracak"

Sahhaf açıklamasında "Siyonist rejimin uyguladığı şiddet gerilimin tırmanmasına yol açarak çözüm yolunu kapatacak" ifadelerini kullanıldı.

Ölü sayısı artıyor

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 5 yaşında bir çocuk, 23 yaşında bir kadın da dahil olmak üzere 15’e yükseldiği bildirilirken, 125 sivilin ise yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail ordusu, Filistin İslami Cihat Örgütü’nün saldırı tehditleri nedeniyle dün abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırı başlattığını duyurmuştu. İlk saldırılarda, 2019 yılında göreve gelen üst düzey komutan Tayseer Jabari’nin öldürüldüğü aktarılmıştı.