  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cenaze namazına gidiyordu! AK Parti'li Usta ile koruması kazada yaralandı Başkan Erdoğan'ın o sözleri yeniden gündemde: Şam ziyareti öncesi 'Emevi Camii' detayı Silivri’deki yargılamada Ekrem tiyatrosu devam ediyor: İmamoğlu cephesi mahkemeyi sıkıştırma peşinde! Gıda, temiz su, tıbbi yardım… İHH Gazzelinin yarasını sarıyor Kana doymayan siyonist çeteden küstah çağrı: Gazze'yi tamamen işgal edip Filistinlileri sürün Şamil Tayyar ile Erkan Mumcu birbirine girdi! Tayyar: Ayık değilken klavyeden uzak dur! Mumcu: Gel yüzüme söyle! Yiyor mu? Milletvekili Doğan Bekin’den uyarı! Siyonist ve ABD planlarına karşı Mekke Anlaşması revize edilmeli! 40 yıllık yazışmalar bir bir arşivden çıkarıldı! Mason locaları Kuriş’in önünü işte böyle açtı Depodan 200 kg altın çıkmıştı! Kuriş o şirketin yönetim kurulu’ndaymış Can Ataklı, İmamoğlu taraftarlarının sinir uçlarıyla oynuyor “İmamoğlu olamıyor herhalde Özel aday olur”
Dünya Irak'tan İran'a Erbil tepkisi
Dünya

Irak'tan İran'a Erbil tepkisi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Irak'tan İran'a Erbil tepkisi

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Irak, Erbil'deki saldırıların ardından İran'dan net bir resmi tutum talep etti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin ofisi ile İstihbarat Ajansı Direktörünün konutunun hedef alınmasının ardından İran'dan "net ve resmi bir tutum" açıklamasını istedi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Barzani'nin ofisi ile İstihbarat Ajansı Direktörünün konutunu hedef alan saldırıların ardından İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, "Önceki saldırılar İran tarafından bölgedeki muhalif grupların varlığı gerekçe gösterilerek savunuluyordu." diyen Hüseyin'in son saldırıyla kritik noktaların hedef alındığını vurguladığı belirtildi.

Hüseyin'in, "Bu durum gerilimi tırmandıracak ve bölgedeki istikrarı tehdit edecek tehlikeli bir gerilim teşkil ediyor." ifadelerini kullandığı açıklandı.

Saldırıyı kınayan Hüseyin'in, Tahran yönetiminin saldırıya, arkasındaki taraflara ve nedenlerine ilişkin tutumunu açıklayan resmi bir beyanatta bulunmasını talep ettiği vurgulandı.

Erakçi'nin ise görüşmede, "ülkesinin gerilimi tırmandıracak ve istikrarı bozacak her türlü adımı reddettiği" aktarılarak, İran'ın olaya ilişkin tutumunu netleştiren resmi bir açıklama yayımlayacağı sözünü verdiği kaydedildi.

 

Barzani'nin özel ofisine düzenlenen saldırı

IKBY Anti Terör Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 00.28'de "İran tarafından" bomba yüklü 2 "Hadid-110" tipi İHA ile Erbil'in Selahaddin ilçesindeki Başbakanlık Özel Ofisi ve İstihbarat Teşkilatı Müdürü'nün kaldığı yere saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı kaydedilmişti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, bunun bölgelerinin güvenliği ve istikrarına doğrudan bir tehdit olduğunu ifade ederek, saldırıyı kınamıştı.

Trump'ın Venezuela ve İran’a saldırma sebebi bakın neymiş! 'Yüz milyarlarca dolar kazanıyoruz' itirafı
Trump'ın Venezuela ve İran’a saldırma sebebi bakın neymiş! 'Yüz milyarlarca dolar kazanıyoruz' itirafı

Dünya

Trump'ın Venezuela ve İran’a saldırma sebebi bakın neymiş! 'Yüz milyarlarca dolar kazanıyoruz' itirafı

Irak basını duyurdu: İran İHA’ları Barzani’nin özel ofisini vurdu
Irak basını duyurdu: İran İHA’ları Barzani’nin özel ofisini vurdu

Dünya

Irak basını duyurdu: İran İHA’ları Barzani’nin özel ofisini vurdu

Trump, Güney Kore'nin kendisini çok kızdırdığını açıkladı: İran için aradım ‘hayır’ dediler! Ben de ‘bir dakika’ dedim!
Trump, Güney Kore'nin kendisini çok kızdırdığını açıkladı: İran için aradım ‘hayır’ dediler! Ben de ‘bir dakika’ dedim!

Dünya

Trump, Güney Kore'nin kendisini çok kızdırdığını açıkladı: İran için aradım ‘hayır’ dediler! Ben de ‘bir dakika’ dedim!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23