  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Irak’tan gelen 127 Türk vatandaşı Mardin’deki yurda yerleştirildi

Irak’tan kara yoluyla Türkiye’ye getirilen 127 Türk vatandaşı, Mardin’de öğrenci yurduna yerleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:49:38 -
Irak’tan gelen 127 Türk vatandaşı Mardin’deki yurda yerleştirildi

Irak’tan kara yoluyla Türkiye’ye getirilen 127 Türk vatandaşı, Mardin’de öğrenci yurduna yerleştirildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazanı ve bayramı ülkelerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliyeler devam ediyor. Irak’taki 127 Türk vatandaşı karayoluyla Habur Sınır Kapısı üzerinden Mardin Artuklu’ya getirildi. 127 Türk vatandaşı sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından Artuklu Üniversitesi Yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kasımiye Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Vatandaşlar yurtta 14 gün karantinada kalacak.


Vatandaşların ihtiyaçları valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı