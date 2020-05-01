Irak’tan gelen 127 Türk vatandaşı Mardin’deki yurda yerleştirildi

Irak’tan kara yoluyla Türkiye’ye getirilen 127 Türk vatandaşı, Mardin’de öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazanı ve bayramı ülkelerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliyeler devam ediyor. Irak’taki 127 Türk vatandaşı karayoluyla Habur Sınır Kapısı üzerinden Mardin Artuklu’ya getirildi. 127 Türk vatandaşı sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından Artuklu Üniversitesi Yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kasımiye Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Vatandaşlar yurtta 14 gün karantinada kalacak.

Vatandaşların ihtiyaçları valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacak.