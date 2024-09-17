Irak'tan flaş Lübnan açıklaması! Dünya çalkalandı

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre, Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Avvadi, “Irak hükümeti, Lübnan'da meydana gelen ciddi güvenlik gelişmeleri ve siber saldırı nedeniyle çok sayıda sivilin şehit olduğu ve yaralandığı siyonist saldırıyı yakından takip ediyor. İşgalci ordunun genişleme ve daha fazla toprak işgal etme planlarını uygulamasına engel olunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sözcü Avvadi, Başbakan Sudani'nin Lübnan'a acil yardım sağlamak ve sivil yaralılara destek olmak için Irak'tan tıbbi ekipler ve acil durum ekipleri göndermeye karar verdiğini kaydetti.

- Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.