  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

SGK'dan önemli uyarı: 'Çift ödeme iadesi' tuzağına düşmeyin!

Küstah çıkış: Eurovision'da soykırımcı İsrail'i temsil eden şarkıcı askere gidiyor! İsrailli hayrete düşürdü

İp parasını Adnan Menderes’in eşinden isteyen darbeciler tarihe yüz karası olarak geçti!

Türkiye’ye yeni şehirler geliyor! 82, 83, 84 plakayı alacak ilçeler belli oldu

Akaryakıt istasyonundan mazot aldı! Dünyası başına yıkıldı, o anları böyle çekti

Alman markası Siemens'ten şaşkına çeviren "Türkiye" itirafı! Neler dönmüş böyle yahu

Soykırımcı İsrail'den siber saldırı: Çağrı cihazları patladı! Binden fazla yaralı var

Sosyal devlet anlamını buldu! Sadece Eylül ayında ödenen miktar dudak uçuklattı

Erdoğan, Ali Koç'a ders verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü heyetini kabul etti
Gündem Irak'tan flaş Lübnan açıklaması! Dünya çalkalandı
Gündem

Irak'tan flaş Lübnan açıklaması! Dünya çalkalandı

Yeniakit Publisher
2024-09-17 22:27:00 -
Irak'tan flaş Lübnan açıklaması! Dünya çalkalandı

Dünyayı sarsan yazılımla çağrı cihazlarının patlatılması ülkeleri harekete geçirdi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin, İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazlarına sızıp patlatmasının ardından Irak’tan tıbbi ve acil yardım ekiplerinin Lübnan'a gönderilmesi talimatını verdiği bildirildi.

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre, Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Avvadi, “Irak hükümeti, Lübnan'da meydana gelen ciddi güvenlik gelişmeleri ve siber saldırı nedeniyle çok sayıda sivilin şehit olduğu ve yaralandığı siyonist saldırıyı yakından takip ediyor. İşgalci ordunun genişleme ve daha fazla toprak işgal etme planlarını uygulamasına engel olunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sözcü Avvadi, Başbakan Sudani'nin Lübnan'a acil yardım sağlamak ve sivil yaralılara destek olmak için Irak'tan tıbbi ekipler ve acil durum ekipleri göndermeye karar verdiğini kaydetti.

- Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

ABD, İsrail, İngiltere ve Fransa şokta! Türkiye ve Mısır bombayı patlattı
ABD, İsrail, İngiltere ve Fransa şokta! Türkiye ve Mısır bombayı patlattı

Ekonomi

ABD, İsrail, İngiltere ve Fransa şokta! Türkiye ve Mısır bombayı patlattı

Soykırımcı İsrail'den siber saldırı: Çağrı cihazları patladı! Binden fazla yaralı var
Soykırımcı İsrail'den siber saldırı: Çağrı cihazları patladı! Binden fazla yaralı var

Dünya

Soykırımcı İsrail'den siber saldırı: Çağrı cihazları patladı! Binden fazla yaralı var

Küstah çıkış: Eurovision'da soykırımcı İsrail'i temsil eden şarkıcı askere gidiyor! İsrailli hayrete düşürdü
Küstah çıkış: Eurovision'da soykırımcı İsrail'i temsil eden şarkıcı askere gidiyor! İsrailli hayrete düşürdü

Dünya

Küstah çıkış: Eurovision'da soykırımcı İsrail'i temsil eden şarkıcı askere gidiyor! İsrailli hayrete düşürdü

Terör devleti İsrail Lübnan’da Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazlarını bomba gibi patlattı!
Terör devleti İsrail Lübnan’da Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazlarını bomba gibi patlattı!

Gündem

Terör devleti İsrail Lübnan’da Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazlarını bomba gibi patlattı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23