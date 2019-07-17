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Irak'tan Erbil'deki silahlı saldırıya kınama

Irak Dışişleri Bakanlığı, Erbil'de bir restorana düzenlenen ve bir Türk diplomatın hayatını kaybettiği saldırının kınandığını belirten açıklamada bulundu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:03
Irak'tan Erbil'deki silahlı saldırıya kınama

Irak Dışişleri Bakanlığı, Erbil kentinde Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, yaptığı yazılı açıklamada, "Erbil'de bir Türk diplomatın hedef alındığı silahlı saldırıyı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak vatandaşı bir kişi de hayatını kaybetti

Söz konusu saldırıda Irak vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin ise yaralandığı bilgisine yer veren Sahhaf, saldırıya ilişkin detayların ortaya çıkarılması için resmi taraflarla koordinasyon içinde olduklarını ifade etti.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:03
  1. Irak Dışişleri Bakanlığı
  2. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu
  3. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf
  4. Irak'ın Erbil kenti

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