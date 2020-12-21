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Dünya Irak'tan demir yolu kararı! Türkiye ayrıntısı dikkat çekti
Dünya

Irak'tan demir yolu kararı! Türkiye ayrıntısı dikkat çekti

Bağdat'ı Musul'a bağlayan demir yolu hakkında açıklamalarda bulunan Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Bender, hat üzerindeki gerekli tamiratların yapılacağını ve Türkiye'ye kadar uzatılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 01:26:00 - 2020-12-21 01:32:08
Irak'tan demir yolu kararı! Türkiye ayrıntısı dikkat çekti

Nasır Bender, Bağdat'ı Musul'a bağlayan demir yolunun onarılması ve oradan da Türkiye'ye kadar uzatılması projesinde ilk çalışmaların başladığını ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarında tahrip edilen bazı köprü ve setlerin onarımına başlandığını ve bu işlemin 2 ay içinde tamamlanacağını söyleyen Bender, projenin asıl büyük adımını, Basra Körfezi'nde yer alan El-Fav Limanı'nın Türkiye'ye bağlanması aşamasının oluşturduğunu dile getirdi.

Bender ayrıca Irak'ın elindeki trenlerin eski olduğunu ve demir yolunun tamamlanmasının ardından yenilerinin satın alınacağı bilgisini paylaştı.

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