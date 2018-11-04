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Irak'tan Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliğine yaptırım çıkışı

Irak Dışişleri, Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliğinin, İran'a yönelik yaptırımların yeniden yürürlüğe konulmasıyla ilgili bazı açıklamalarının Irak'ın içişlerini ilgilendirdiğini, bunun "diplomatik teamüllere aykırı" olduğunu açıkladı.

04 Kasım 2018 Pazar 09:13
Irak'tan Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliğine yaptırım çıkışı

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub, yayımladığı yazılı açıklamada, Bağdat'taki Washington Büyükelçiliğinin, ABD'nin, İran'a yönelik yaptırımlarının yeniden yürürlüğe konulmasıyla ilgili açıklamalarını takip ettiklerini kaydetti.

Söz konusu açıklamanın bazı kısımlarının, Irak'ın iç güvenliğiyle ilgili olduğu ve bu bağlamda uluslararası hukukun köklü bir ilkesi olarak ülkelerin egemenliğine saygıyı ihlal ettiği ve diplomatik teamüllere aykırı olduğu belirtildi.

'DİPLOMATİK TEAMÜLLERE AYKIRI'

"İç güvenlik reformu ve emniyet güçlerinin statüsü meseleleri başta olmak üzere Irak, ülkenin içişlerine müdahaleyi reddetmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, ABD Büyükelçiliğinin Facebook üzerinden yayımladığı "uluslararası teamüllere aykırı" bu mesajları silmesi ve tekrarından kaçınması istendi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Facebook hesabından, ABD'nin pazartesi günü yürürlüğe girecek olan yeni yaptırımlarına ilişkin ABD'nin İran'a yönelik "12 talebini" hatırlatan açıklamalar yayımlamıştı.

ABD'nin, bir süre sonra devreye girecek İran yaptırımları kapsamında Tahran yönetiminden istediği 12 şartın 6. maddesinde, Haşdi Şabi'ye işaret edilerek, "İran rejimi Irak hükümetinin egemenliğine saygı göstermeli, Şii milislerin silah bırakması, terhisi ve yeniden entegre olmasına izin vermelidir." ifadesine yer verilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran yaptırımları kapsamında Tahran yönetimine 12 şart sunmuş, bu şartlar yerine getirilmediği sürece yaptırımların belirlenen zamanda devreye gireceğini belirtmişti.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 09:13
  1. ABD
  2. Irak
  3. iran
  4. Bağdat Büyükelçiliği
  5. yaptırım

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