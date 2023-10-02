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Gündem Irak'taki yangında yaralanan 20 kişi Türkiye'ye getirildi!
Gündem

Irak'taki yangında yaralanan 20 kişi Türkiye'ye getirildi!

Yeniakit Publisher
2023-10-02 21:16:00 -
Irak'taki yangında yaralanan 20 kişi Türkiye'ye getirildi!

Irak'ta 114 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında 82 kişi de yaralandı. Yaralılardan 20'sinin tedavisi Türkiye'de sürecek.

Musul kentindeki bir düğün salonunda çıkan yangında yaralanan 20 kişi tedavi için Türkiye’ye sevk edildi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yangın faciasında yaralanan 82 yaralıdan 20’sinin askeri uçakla tedavi için İstanbul’daki hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Ne olmuştu?

Irak’ın Musul kentinde 26 Eylül’de çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu düğün salonunda çıkan ve 114 kişinin ölümüne sebep olan yangında 82 kişi de yaralandı.

Hamdaniye ilçesindeki düğün salonunda çıkan yangının salonda kullanılan havai fişek nedeniyle çıktığı açıklanmıştı.

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