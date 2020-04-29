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Irak'taki Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor

2020-04-29 18:08:26 -
Irak'taki Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyinde Basra vilayetinden 283 Türk vatandaşı yurda dönüş talepleri kapsamında Türkiye'ye gönderildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışma çerçevesinde Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği ve Basra Başkonsolosluğunun desteğiyle Basra'da bulunan 283 Türk vatandaşı, uçakla Türkiye'ye gitti.

AA muhabirine konuşan Basra Başkonsolosu Mehmet Özgün Arman, "Basra'da çeşitli Türk şirketlerinde çalışan 283 vatandaşımızı TK3301 sefer sayılı uçakla Eskişehir'e yolcu ettik." dedi.

Irak'ın başkenti Bağdat ve çeşitli kentlerinde bulunan Türk vatandaşları daha önce de tahliye edilmişti.




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