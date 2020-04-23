  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Irak'taki Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor

Irak'ta bulunan 135 Türk vatandaşı daha Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Türkiye'ye dönüyor

2020-04-23 20:03:29 -
Irak'taki Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor

BAĞDAT (AA) - Irak'ta bulunan 135 Türk vatandaşı yurda dönüş talepleri kapsamında Türkiye'ye gönderildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışma kapsamında Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği ve Basra Başkonsolosluğunun desteğiyle Irak'ın çeşitli semtlerinde bulunan 135 Türk vatandaşı, tahsis edilen otobüsler vasıtasıyla bulundukları yerlerden alınarak kara yoluyla Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Bağdat'ta verilen dinlenme arasında AA muhabirine konuşan Ümit Aydın, "Büyükelçilik bizi bulunduğumuz bölgelerden aldı, güvenlik koruması eşliğinde Bağdat'a kadar getirdi. Buradan da verilen yemek ve ihtiyaç molası sonrası güvenli bir şekilde Türkiye'ye doğru yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Irak'taki bir Türk şirketinde çalışan Özcan Çetin de, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yurda döndüklerini belirterek, "Burada salgına yakalanabiliriz. Türkiye'ye dönerek, 'evde kal' önerilerini dikkate alarak evimizde kalacağız." ifadelerini kullandı.

Çetin, kendilerini tek tek kaldıkları yerlerden alarak Türkiye'ye dönmelerine vesile olan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine de teşekkür etti.

- 14 gün karantinada kalacaklar

Türk vatandaşları Habur Sınır Kapısı'na vardıklarında yetkililer tarafından sağlık kontrollerine tabi tutularak, 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına götürülecek.

İlgili kurumların yürüttüğü ortak çalışma ve Bağdat Büyükelçiliğinin kolaylaştırıcı rolü ile bugüne kadar 2 binden fazla Türk vatandaşı hava ve kara yolu ile Irak'tan Türkiye'ye döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Son dakika' koduyla duyurdular! Sınırı geçmeye çalışan koronavirüs hastası vuruldu
Dünya

'Son dakika' koduyla duyurdular! Sınırı geçmeye çalışan koronavirüs hastası vuruldu

Kuzey Kore ile Çin arasında bulunan Tumen Nehri’nden geçmeye çalışan bir kişi, Çin sınır muhafızları tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırıla..
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu! “Oda TV muhabiri Hülya Kılınç benimle çay içmek istedi”
Gündem

MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu! “Oda TV muhabiri Hülya Kılınç benimle çay içmek istedi”

Libya’da görev esnasında şehit edilen MİT mensubunun kimliğini deşifre etme alçaklığını gösteren karanlık Oda TV’ye cenaze fotoğraflarını se..
Dünya Sağlık Örgütü'nden heyecanlandıran koronavirüs açıklaması
Korona Virüs

Dünya Sağlık Örgütü'nden heyecanlandıran koronavirüs açıklaması

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ölümlerin sayısı 185 bini aşarken, bilim insanları ve ilaç firmaları küresel salgını durdurmak için bi..
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı