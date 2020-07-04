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Aktüel

Irak'taki Sünni partiden, güvenlik kurumlarına yapılan atamalara tepki

Sünni lider Usame en-Nuceyfi önderliğindeki Ulusal Kurtuluş ve Kalkınma Cephesi: - "Başbakana ulusal denge konusunu ve hassas kurumların yönetimine, ülkedeki ortakların gerçek katılımının zorunlu olduğunu hatırlatmak isteriz"

Yeniakit Publisher
2020-07-04 20:26:29 -
Irak'taki Sünni partiden, güvenlik kurumlarına yapılan atamalara tepki

BAĞDAT (AA) - Irak meclisinde 11 milletvekili bulunan Sünni lider Usame en-Nuceyfi önderliğindeki Ulusal Kurtuluş ve Kalkınma Cephesi, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin üst düzey güvenlik atamalarında benimsediği yönteme üstü kapalı itiraz etti.

Başbakan el-Kazımi, bugün her ikisini de Haşdi Şabi Kurumu Başkanı Falih Feyyad'ın yürüttüğü Ulusal Güvenlik Servisi Başkanlığına General Abdulgani Esed'i, Ulusal Güvenlik Müsteşarlığına da eski İçişleri Bakanı Kasım Araci'yi atamıştı.

Ulusal Kurtuluş ve Kalkınma Cephesinden yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Servisi Başkanlığı ve Ulusal Güvenlik Müsteşarlığına atanan kişilere güven duyulduğu ifade edildi.

"Ancak başbakana ulusal denge konusunu ve hassas kurumların yönetimine, ülkedeki ortakların gerçek katılımının zorunlu olduğunu hatırlatmak isteriz." ifadelerine yer verilen açıklamada, söz konusu görevlere Şiilerin getirilmesine itiraz edildi.

Irak'taki Sünniler, yıllardır güvenlikle ilgili kararlarda kenara itilmelerine, Savunma ve İçişleri bakanlıklarında üst düzey güvenlik görevlerine Sünni çoğunluğa sahip kuzey ve batı illerinden kimsenin atanmamasına itiraz ediyor.


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