Dünya Irak'taki Sünni koalisyonları tek çatı altında birleşerek Ulusal Siyasi Meclis'i kurdu
Dünya

Irak'taki Sünni koalisyonları tek çatı altında birleşerek Ulusal Siyasi Meclis'i kurdu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Irak'taki Sünni koalisyonları tek çatı altında birleşerek Ulusal Siyasi Meclis'i kurdu

Irak'ta 11 Kasım'daki genel seçimin ardından Sünni siyasi parti ve koalisyonlar, ülkenin karşılaştığı engelleri aşmak amacıyla güçlerini birleştirme kararı aldı. Başkent Bağdat'ta Siyade İttifakı lideri Hamis Hançer'in çağrısıyla bir araya gelen partiler, Ulusal Siyasi Meclis çatısını kurduklarını duyurdu.

Irak siyasetinde Sünni gruplar arasında önemli bir birleşme adımı atıldı.

Ülkenin 11 Kasım'da gerçekleştirilen genel seçimlerinden zaferle çıkan Sünni siyasi güçler, ulusal sorumluluklarını yerine getirmek ve karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek hedefiyle ortak bir yapı oluşturdu.

 

SÜNNİ SİYASİ PARTİLER BAĞDAT’TA BİRLEŞTİ

 

Yayınlanan yazılı açıklamaya göre, Sünni siyasi parti, grup ve koalisyonların hemen hemen tamamının katılımıyla Ulusal Siyasi Meclis kuruldu.

Bu çatı altında; Takaddüm Partisi, Azim Partisi, Siyade Partisi, Ulusal Hasim Koalisyonu ve Cemahir Partisi yer aldı. Toplantının, Siyade İttifakı lideri Hamis Hançer'in çağrısı üzerine Bağdat'ta geniş bir katılımla gerçekleştirildiği belirtildi.

 

TEMEL AMAÇ HAKLARIN KORUNMASI

 

Ulusal Siyasi Meclis'in temel amacının, ülkede siyasi, toplumsal ve anayasal hakların korunması olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, yeni kurulan bu meclisin diğer siyasi parti ve koalisyonlarla, ülke çıkarları doğrultusunda işbirliği içinde hareket edeceğinin altı çizildi.

Bu birleşme, Irak'ın yeni siyasi denkleminde Sünni bloğun gücünü artırması bekleniyor.

 

