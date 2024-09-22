  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyayla dalga geçiyorlar! İsrail’den akıl almaz Lübnan savunması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Rusya’ya gidecek! İşte görüşeceği konular

Pakistan'da bombalı saldırı: Rus Büyükelçi’nin de bulunduğu heyeti taşıyan konvoya mayınlı saldırı!

Yiğit Bulut'un paylaşımı gündem oldu! Dikkat çeken 'Ali Koç' iddiası

İklim değişikliği nedeniyle İtalyanları kahve korkusu sardı

‘Dip dalga geliyor’ diyen algıcılara duyurulur! İşte gençlerin en beğendiği siyasetçi

Tarihi Ay görevinden gelen örnekler ilk defa analiz edildi!

Cani evlat! Kayıp ihbarında bulunduğu babasını öldürüp, 4 parçaya ayırdı

Bulgaristan’a 114 milyon dolarlık Javelin Füzesi onayı!

Galatasaray’ın İlginç keşifi bir anda gündem oldu! Ve Kadıköy’de Fenerbahçe çöktü…
Gündem Irak'taki Şii milis gruptan Ürdün Vadisi'ndeki İsrail yerleşimine saldırı
Gündem

Irak'taki Şii milis gruptan Ürdün Vadisi'ndeki İsrail yerleşimine saldırı

Yeniakit Publisher
2024-09-22 23:02:00 -
Irak'taki Şii milis gruptan Ürdün Vadisi'ndeki İsrail yerleşimine saldırı

Irak'ta Şii milis gruplardan oluşan "Irak'ta İslami Direniş", insansız hava aracıyla (İHA) Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki İsrail yerleşimine saldırı düzenlediğini duyurdu.

"Irak'ta İslami Direniş"ten yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki İsrail yerleşimine saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırının İHA kullanılarak düzenlendiği bilgisine yer verilen açıklamada, bunun gün içerisinde gerçekleştirilen 5'inci saldırı olduğu ifade edildi.

Ayrıca İsrail hedeflerine yönelik saldırıların artarak devam edeceği aktarıldı.

"Irak'ta İslami Direniş" gün içerisinde, Ürdün Vadisi'ndeki İsrail'e ait askeri üsse saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail Beyrut’a 5 çocuğu öldürdü!
İsrail Beyrut’a 5 çocuğu öldürdü!

Dünya

İsrail Beyrut’a 5 çocuğu öldürdü!

Dünyayla dalga geçiyorlar! İsrail’den akıl almaz Lübnan savunması
Dünyayla dalga geçiyorlar! İsrail’den akıl almaz Lübnan savunması

Dünya

Dünyayla dalga geçiyorlar! İsrail’den akıl almaz Lübnan savunması

İran’da İsrail ajanlarına büyük darbe
İran’da İsrail ajanlarına büyük darbe

Dünya

İran’da İsrail ajanlarına büyük darbe

Kassam Tugayları’ndan İsrail’e ağır darbe! Çok sayıda İsrail askeri öldürüldü
Kassam Tugayları’ndan İsrail’e ağır darbe! Çok sayıda İsrail askeri öldürüldü

Dünya

Kassam Tugayları’ndan İsrail’e ağır darbe! Çok sayıda İsrail askeri öldürüldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23