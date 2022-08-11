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Dünya Irak'taki Musul Havalimanı'nın onarımını Türk şirketler yapacak
Dünya

Irak'taki Musul Havalimanı'nın onarımını Türk şirketler yapacak

Irak'ın Musul kentindeki uluslararası havalimanının onarımını, iki Türk şirketin yapacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 05:08:00 -
Irak'taki Musul Havalimanı'nın onarımını Türk şirketler yapacak

Musul Valisi Necim el-Cubburi, basına yaptığı açıklamada, Musul Havalimanı'nı onarım işinin uluslararası tecrübeye sahip "TAV İnşaat ve 77 İnşaat" ortaklığına verildiğini söyledi.

Cubburi, daha önce yurt içi uçuşlar için kullanılan Musul Havalimanı'nın uluslararası havaalanına dönüştürüldüğünü belirterek, şirketlerle sözleşme imzalandığını dile getirdi.

Musul Valisi, onarım çalışmalarının yakında başlayacağını ve bu havaalanının Musul ve Irak için dünyaya açılan kapı niteliğinde olacağını sözlerine ekledi.

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