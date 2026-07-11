Irak'taki İrancı gruplar silah bırakmayı reddetti

Iraklı silahlı gruplar, Başbakan Zeydi'nin Washington ziyareti öncesinde silah bırakmayı reddettiklerini açıkladı

"Irak'taki İslami Direniş" olarak bilinen silahlı gruplar, silahlarını bırakmayacaklarını, askeri kapasitelerini geliştirmeyi ve hazırlık seviyelerini artırmayı sürdüreceklerini açıkladı. Sert ifadeler içeren açıklama, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin bu ayın ortasında gerçekleştirmesi planlanan Washington ziyareti öncesinde yayımlandı.

Zeydi'nin Washington ziyaretinde silahların devlet kontrolünde toplanması konusunun gündemin ilk sıralarında yer alması beklenirken, silahlı gruplar cuma gecesi yayımladıkları açıklamada "direniş çizgisine" bağlılıklarını yineledi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Düşmanlar bilsin ki Hak Ekseni güçleri, şehit liderimiz (Ali Hamaney) tarafından bize çizilen cihat çizgisi doğrultusunda tek bir beden gibidir. Hiçbir zorluk bizi yolumuzdan döndüremeyecek, aksine mazlumlara destek verme ve Irak ile bölgedeki işgalcileri kovma kararlılığımızı daha da artıracaktır."

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Silahımız hiçbir zaman pazarlık konusu olmadı. O bizim inancımız, boynumuzdaki bir ahit ve beklenen İmam'ın bize emanetidir. Bu silahla hegemonyanın zincirlerini kıracak, zorbaları dizginleyeceğiz."

Ayrıca, "Yakına da uzağa da ilan ediyoruz ki ulaştığımız noktada durmayacağız. Tüm kararlılığımız ve gücümüzle askeri ve güvenlik kapasitemizi nicelik ve nitelik bakımından geliştirecek, siyonist-Amerikan düşmanının oluşturduğu artan tehditlere uygun şekilde hazırlık seviyemizi yükselteceğiz. Zorbaların hayallerini yıkana, onurumuzu ve egemenliğimizi koruyana kadar bize rahat yok." denildi.

Açıklama Zeydi'ye mesaj olarak yorumlandı

Gözlemcilere göre bildirinin zamanlaması siyasi açıdan dikkat çekici. Açıklamanın, Washington ziyareti öncesinde yayımlanması, başta silahlı grupların silahsızlandırılması olmak üzere ABD ile yapılacak görüşmeler öncesinde hükümete açık bir mesaj niteliği taşıyor.

Analistlere göre özellikle Irak Hizbullah Tugayları ile Hareket en-Nüceba, hükümetin silahların devlet kontrolüne alınmasına yönelik politikasına uymayacaklarını ortaya koymuş oldu.

Hükümet 30 Eylül'e kadar süre tanımıştı

Zeydi hükümeti daha önce silahlı grupların silahlarının devlet kontrolüne alınmasına ilişkin sürecin 30 Eylül tarihine kadar tamamlanmasını hedeflediğini açıklamıştı.

Akabi, açıklamanın aynı zamanda direniş gruplarının, son dönemde bazı örgütlerin silah bırakma yönünde adım atmasına rağmen kalan grupların birlik içinde hareket etmeyi sürdürdüğünü gösterdiğini belirtti.

Bağdat'ta geçen çarşamba ve perşembe günü, ABD ile İran arasında yeniden başlayan karşılıklı saldırılar nedeniyle yakın silahlı grupların olası eylemlerine karşı yoğun siyasi temaslar ve güvenlik tedbirleri alındı.

Kaynaklar, Zeydi hükümetinin Ortak Operasyonlar Komutanlığına, Irak'taki Amerikan çıkarlarına yönelik insansız hava aracı ya da füze saldırısı girişimlerine karşı sert önlemler alınması talimatı verdiğini aktardı.

Bunun yanında siyasi temaslar ve telefon görüşmeleriyle silahlı gruplara, Washington ile Tahran arasındaki yeni gerilime dahil olmamaları yönünde uyarı mesajları iletildi.