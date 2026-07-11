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80 dakikada 450 gram kilo mu? Az uyku kilo aldırır mı?

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80 dakikada 450 gram kilo mu? Az uyku kilo aldırır mı?

Uykusuzluk problemi herkesin ortak derdi olmuştur çoğu zaman. Bu konu ile ilgili çok detaylı bir araştırma daha gün yüzüne çıktı.

#1
Foto - 80 dakikada 450 gram kilo mu? Az uyku kilo aldırır mı?

ABD'de yapılan yeni bir araştırma her gece yaklaşık 80 dakika daha az uyumanın zamanla kilo artışına yol açabileceğini ortaya koydu. ABD'de yapılan yeni bir araştırma, her gece yaklaşık 80 dakika daha az uyumanın uzun vadede kilo alımıyla ilişkili olabileceğini ortaya koydu.

#2
Foto - 80 dakikada 450 gram kilo mu? Az uyku kilo aldırır mı?

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, her gece yaklaşık 80 dakika daha az uyumanın uzun vadede kilo alımıyla ilişkili olabileceğini ortaya koydu.

#3
Foto - 80 dakikada 450 gram kilo mu? Az uyku kilo aldırır mı?

Araştırmaya göre uyku süresini yaklaşık 1 saat 20 dakika azaltan katılımcılar, ortalama her altı haftada yaklaşık 450 gram kilo aldı.

#4
Foto - 80 dakikada 450 gram kilo mu? Az uyku kilo aldırır mı?

Ekip, hafif uyku eksikliğinin yetişkinlerin yaklaşık üçte birini etkileyebileceğini belirtti. Bu kapsamda araştırmaya normalde her gece yedi ila sekiz saat uyuyan 95 yetişkin dahil edildi.

#5
Foto - 80 dakikada 450 gram kilo mu? Az uyku kilo aldırır mı?

Araştırmada daha az uyuyan kişilerin gün içinde oturarak geçirdikleri sürenin arttığı belirlendi. Araştırmacılar bu durumun kilo artışının yanı sıra kalp hastalıkları ve diyabet gibi obeziteyle ilişkili sağlık sorunlarının riskini de artırabileceğini belirtti.

#6
Foto - 80 dakikada 450 gram kilo mu? Az uyku kilo aldırır mı?

Çalışmanın başındaki Columbia Üniversitesi'nden Prof. Marie-Pierre St-Onge, yeterli uykunun kilo artışını önlemede önemli rol oynayabileceğini söyledi.

#7
Foto - 80 dakikada 450 gram kilo mu? Az uyku kilo aldırır mı?

Yeni araştırma daha sık görülen hafif uyku eksikliğinin etkilerini göstermek açısından önem taşıyor. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda genelde gece dört saat uyuyanlar gibi aşırı uyku eksikliği yaşayan kişiler incelenmişti.

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