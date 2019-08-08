Irak'taki ekonomik durum kurbanlık piyasasını da etkiliyor

BAĞDAT/ERBİL/KERKÜK (AA) - EKİP - Irak'ta terörle mücadelenin yarattığı ekonomik sorunlar nedeniyle Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasına rağmen hayvan pazarlarında beklenen hareketlilik yaşanmıyor.

AA muhabirine konuşan Iraklılar, Kurban Bayramı'na az bir zaman kalmasına rağmen yaşanan ekonomik sıkıntı ve alım gücünün azalmasına karşılık artan fiyatlar nedeniyle hayvan pazarlarında önceki yıllara göre daha durgun bir hava olduğunu söylüyor.

Başkent Bağdat'ın doğusunda kurulan hayvan satış pazarında hayvanlarına alıcı bekleyen Hacı Adnan Temimi, halkın alım gücünün zayıflamasına karşı hayvan fiyatlarındaki artıştan sitem ederek, "DEAŞ'la savaştan henüz çıkan ülkemizde, yaşanan ekonomik kriz dolayısıyla kurbanlık hayvan satışlarında piyasa iyi değil." dedi.

Bağdat'ta küçükbaş hayvanların 200 ile 350 dolar arasında, büyükbaş hayvanların ise bin 200 ile 3 bin dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğunu belirten Temimi, "Kurbanlık hayvan fiyatlarındaki artışın bir diğer nedeni de hükümetin kırmızı et ithalatını yasaklaması." dedi.

- Erbil'deki hayvan pazarları geçen yıllara göre daha durgun

Erbil kent çevresinde kurulan hayvan pazarlarında bayram öncesi görücüye çıkan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar alıcılarını beklerken kurbanlık develer ilgi çekiyor.

Hayvan pazarında müşteri bekleyen Nureddin Surçi, büyükbaş hayvanlara yoğun talep olduğunu belirtse de satışların önceki yıllara göre durgun olmasından şikayet ediyor.

"Geçen yıla göre pazardaki hareketlilik beklediğimiz düzeyde değil. Bayram yaklaştıkça pazardaki yoğunluğun da artmasını ümit ediyoruz." diyen Surçi, büyükbaş hayvanların yaklaşık bin 100 ile bin 700 dolara, küçükbaş hayvanların ise 150 ile 300 dolara alıcı bulduğunu, kurbanlık develerin ise yaklaşık 2 bin dolara satışa sunulduğunu aktardı.

Yerli kurbanlıkların yanı sıra yurt dışından getirilen çok sayıda hayvanın da pazarda alıcı beklediğini dile getirilen Surçi, "Gürcistan, Türkiye ve Suriye'den getirilen kurbanlık hayvanların fiyatları daha düşük. Dolayısıyla bu hayvanlara talep daha fazla." diye konuştu.

- "Kerkük'te kurbanlık fiyatları geçen yıla göre daha yüksek"

Kerkük kentine bağlı Tazehurmatu kasabası yakınında kurulan hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 150 ile 600 dolar arasında, büyükbaşlar ise 900 ile 3 bin dolar arasında satışa sunuldu.

Hayvan pazarına kurbanlık almaya gelen Kerküklü Taha Cevat, "Kerkük'te kurbanlık fiyatları geçen yıla göre daha yüksek. Bu nedenle insanlar maddi imkanlarına göre daha mütevazı kurbanlık seçmek zorunda kalıyor." dedi.

Kurban satış bölgesinde alıcı bekleyen Kasım Ahmed ise bayram yaklaştıkça pazarın canlanmasını beklediklerini söyledi.

Ahmed, "Kurbanlık hayvan satışlarına başladık. Piyasada biraz durgunluk söz konusu. Ancak Kurban Bayramı'na yaklaştıkça satışların da artmasını bekliyoruz." diye konuştu.



