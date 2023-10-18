Irak'taki Amerikan üssü, Iraklılar tarafından kamikazelerle vurularak protesto edildi...
ABD'nin Irak'ta bulunan Al-Harir Askeri Üssü, kamikaze İHA'lar tarafından vuruldu. Üsten yükselen dumanlar kameralara yansırken, bilançoyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD'nin Irak'ta bulunan Al-Harir Askeri Üssü, kamikaze İHA'lar tarafından vuruldu. Üsten yükselen dumanlar kameralara yansırken, bilançoyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Kuzey Irak'taki Al-Harir Amerikan üssüne Kamikaze İHA saldırısı düzenlendi.
Saldırıyı üstlenen Iraklı grup, saldırının siyonist rejimin Filistine yönelik saldırılarına karşılık yapıldığını belirtti.
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