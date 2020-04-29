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Aktüel

Irak'ta yüksek gerilim hatlarına yapılan saldırı 5 vilayeti elektriksiz bıraktı

2020-04-29 16:23:16 -
Irak'ta yüksek gerilim hatlarına yapılan saldırı 5 vilayeti elektriksiz bıraktı

KERKÜK (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'taki yüksek gerilim hatlarına yapılan saldırının Bağdat, Enbar, Salahaddin, Musul ve Kerkük'te elektrik kesintisine neden olduğu açıklandı.

Kerkük Elektrik Dağıtım Şirketi Müdürü Yalçın Mehdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'ın doğusunda yer alan yüksek gerilim hatlarına yapılan sabotaj nedeniyle Kerkük'te 10 saat elektrik kesintisi yaşandığını belirtti.

İki yüksek gerilim hattının tamamen kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Mehdi, onarım için Elektrik Bakanlığının devreye girdiğini ifade etti.

Mehdi ayrıca söz konusu hatların onarımı tamamlanana kadar Kerkük ve diğer vilayetlerdeki elektrik kesintilerinin süreceğini bildirdi.



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