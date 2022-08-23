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Dünya Irak'ta yargı işlemleri askıya alındı! Sadr Hareketi eylemi...
Dünya

Irak'ta yargı işlemleri askıya alındı! Sadr Hareketi eylemi...

Irak'ta devam eden eylemler nedeniyle yargı işlemleri askıya alındı. Irak'ta, Sadr Hareketi'ne bağlı bir grubun Yüksek Yargı Konseyi binası önünde başlattığı oturma eylemi nedeniyle yargı işlemlerinin askıya alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 12:25:00 - 2022-08-23 12:42:16
Irak'ta yargı işlemleri askıya alındı! Sadr Hareketi eylemi...

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Yüksek Yargı Konseyi, kendisine bağlı tüm mahkemeler ile Federal Mahkeme'de adli işlemleri askıya alma kararı verdi.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın destekçileri, Yüksek Yargı Konseyi'ni protesto ederek, bina önünde çadır kurarak oturma eylemi başlatmıştı.

Mukteda es-Sadr, yargı yönetiminin siyasallaştığını ifade ederek değiştirilmesi gerektiğini dile getiriyor.

Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, yargının tüm siyasi taraflara karşı eşit mesafede olduğunu söylemişti. Sadr ise bunun gerçekte böyle olmadığını savunmuştu.

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Sadr ne Demek?

Sadr, kelime anlamı olarak bir şeyin başlangıcı ya da başı, göğüs, ileri, yürek gibi anlamlar taşımaktadır. Bunun yanında TDK sözlüğünde benzer ifadeler yer almaktadır. Sadr, özellikle tasavvuf içinde karşılık bulan bir kavramdır.

 

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