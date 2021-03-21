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Dünya Irak’ta üst düzey istihbarat yetkilisine suikast
Dünya

Irak’ta üst düzey istihbarat yetkilisine suikast

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı’ndan (INIS) kıdemli bir subayı olan Muhammed Laith, silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 23:12:00 -
Irak’ta üst düzey istihbarat yetkilisine suikast

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı’ndan (INIS) kıdemli bir subayın düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Kıdemli subay suikast sonucu öldü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı’ndan (INIS) kıdemli bir subay olan Muhammed Laith’in düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Güvenlik kaynakları, Laith’in başkentin batısında bulunan Mansour semtinde akrabalarından birinin evinin yakınında silahlı kişiler tarafından öldürüldüğünü aktararak, saldırganların silahlarında susturucu takılı olduğunu belirtti.

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