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Aktüel

Irak’ta, Terörle Mücadele ve Haşdi Şabi arasında gerginlik iddiası

Yeniakit Publisher
2020-06-26 02:17:06 -
Irak’ta, Terörle Mücadele ve Haşdi Şabi arasında gerginlik iddiası

BAĞDAT (AA) - Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Terörle Mücadele Kurumuna bağlı bir gücün, İran’a yakın Haşdi Şabi karargahlarından birine baskın düzenleyerek 13 kişiyi tutukladığı, buna karşılık milis gücün de terörle mücadeleye bağlı bazı askerleri alıkoyduğu iddia edildi.

Irak’ta güvenlik kaynağından edinilen bilgiye göre, Bağdat’ta Terörle Mücadele Kurumuna bağlı bir güç, Yeşil Bölge’ye füze saldırısında bulunulduğu iddia edilen İran’a yakın Haşdi Şabi çatısı altındaki Irak Hizbullahı'na ait bir karargaha baskın düzenleyerek 13 kişiyi tutukladı.

Haşdi Şabi’ye bağlı bir gücün ise buna karşılık, Yeşil Bölge’deki Terörle Mücadele Kurumu binasını basarak buradaki askerleri alıkoyduğu ileri sürüldü.

Irak hükümetinden, söz konusu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.


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