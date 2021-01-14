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Dünya Irak'ta terör örgütü DAEŞ'e bir darbe daha
Dünya

Irak'ta terör örgütü DAEŞ'e bir darbe daha

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik federal polis gücü tarafından başlatılan operasyonda, örgüte ait 3 sığınak imha edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 21:25:00 -
Irak'ta terör örgütü DAEŞ'e bir darbe daha

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik federal polis gücü tarafından başlatılan operasyonda, örgüte ait 3 sığınak imha edildi.

Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Reşad nahiyesi kırsalındaki Garha Kazan Vadisi yakınlarında DAEŞ'e yönelik operasyon başlatıldığını ifade etti.

Operasyon kapsamında örgüte ait üç sığınağın tahrip edildiğini belirten Harbiye, bölgede çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini söyledi.

Harbiye ayrıca kırsaldaki kamışlık alanda terörist keskin nişancıların kullandığı 4 silahın da bulunduğunu belirtti.

Terör örgütü DAEŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DAEŞ'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DAEŞ'ten temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları devam ediyor.

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