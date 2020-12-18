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Aktüel Irak'ta terör eylemlerine karıştığı iddiasıyla aranan Suriyeli şüpheli Afyonkarahisar'da yakalandı
Aktüel

Irak'ta terör eylemlerine karıştığı iddiasıyla aranan Suriyeli şüpheli Afyonkarahisar'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 17:53:19 -
Irak'ta terör eylemlerine karıştığı iddiasıyla aranan Suriyeli şüpheli Afyonkarahisar'da yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Irak'ta terör suçlamasıyla aranan Suriye uyruklu şüpheli, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta terör eylemlerine karıştığı iddiasıyla aranan Suriye uyruklu bir kişinin Afyonkarahisar'da olduğu üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliyi Bolvadin'de kepçe operatörü olarak çalıştığı yerde gözaltına aldı.

Şüpheli emniyetteki ifadesinde, 2015-2016 yılları arasında İdlib'de Cephetül Nusra ajanı olmakla suçlandığını ve DAEŞ terör örgütünün kendisini iki ay cezaevinde tuttuğunu ileri sürdü.

Cezaevinden kaçtığını, ancak bu kez de DAEŞ ajanı olduğu iddiasıyla, Cephetül Nusra tarafından hapse atıldığını ileri süren şüpheli, oradan da kaçtığını anlattı.

Yaklaşık 9 ay önce göçmen kaçakçıları vasıtasıyla Türkiye'ye giriş yaptığını, Bolu'daki ailesinin yanına geldiğini belirten şüpheli, internet üzerinden bulduğu iş ilanıyla yaklaşık 4-5 aydır Bolvadin ilçesinde kepçe operatörü olarak çalıştığını beyan etti.

İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen şüphelinin sınır dışı edileceği bildirildi.


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