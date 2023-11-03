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Irak’ta Şii lider Sadr 4 ülkeye çağrı yaptı!

Yeniakit Publisher
2023-11-03 20:52:00 -
Irak’ta Şii lider Sadr 4 ülkeye çağrı yaptı!

Irak’ta Sadr Hareketi Başkanı Şii lider Mukteda Sadr, Suriye, Mısır, Lübnan ve Ürdün hükümetlerinden Sadr destekçilerinin Filistin’e barışçıl bir şekilde girmeleri için izin istedi.

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlayan saldırıları şiddetlenerek devam ediyor. Orta Doğu ülkeleri ise İsrail karşıtı açıklamalarına her gün yenilerini ekliyor.

Irak’ta Sadr Hareketi Başkanı Şii lider Mukteda Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başkenti Kudüs olan Filistin Cumhuriyeti’ne komşu kardeş ülkeler Suriye, Mısır, Lübnan ve Ürdün hükümetleri, Irak’taki Sadr Hareketi destekçileri kardeşlerinizin barışçıl yollarla Filistin’e geçmelerine izin vermenizi umuyorum. Filistin’e geçecek olan kardeşleriniz, mücahit Gazze halkına su, ilaç ve gıda yardımı götürecekler” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, önümüzdeki günlerde Sadr destekçilerinin Filistin sınırında 1 milyon kişinin katılımıyla bir protesto gösterisi düzenlemeyi planladığını belirten Sadr, ülkelerden bu gösteriye izin vermelerini isteyerek, “Sadr Hareketi destekçileri kardeşlerinizin yasaya ve barışçıl protestoya uyacaklarına dair size söz veriyorum” ifadelerini kullandı. Sadr, “Bu talebimizi onaylarsanız tarihe geçecek bir şerefin yanı sıra defterinize büyük bir sevap yazılacaktır” dedi.

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