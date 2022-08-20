Irak'ta Şii gruplar arası gerilim artıyor, sünniler ise pasif eleman

Bağdat hükümeti Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, katılımcıların Irak'ın birliğini, güvenliğini ve istikrarını sağlamak amacıyla tüm krizlere yanıt verme konusunda ulusal diyalog müzakerelerin öncelendiği bir girişimin gerçekleşmesini taahhüt ettikleri ifade edildi.

Sadr Hareketi ulusal diyalog müzakerelerine katılmadı

Başbakan El Kazımi, ulusal diyalog görüşmelerine tüm tarafları davet etmişti.

Ancak Es Sadr'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, hareketin başbakanın siyasi diyalog teklifini reddettiklerini ve müzakerelere katılım sağlamayacaklarını açıkladı.

Gerilimi tırmandıran etkenler neler?

Ülkede yaklaşık 10 aydır yeni bir hükümet kurulamaması ve yeni bir devlet başkanı seçilememesi Irak'ı siyasi açmaza sokmuştu.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es Sadr, 2021 yılındaki seçimleri kazanmıştı ancak bir hükümet kuramamasının ardından milletvekillerini istifaya zorlamış ve siyasetten çekildiğini açıklamıştı.

Şii lider es Sadr'ın siyasetten çekilmesinin ardından ülkede siyasi bir boşluk oluşmuş ve bu boşluk İran destekli Koordinasyon Çerçevesi tarafından doldurulmaya çalışılmıştı.

Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi göstermesi, Sadr Hareketi içerisinde tartışmalara yol açmış ve Mukteda es Sadr, destekçilerini Koordinasyon Çerçevesi'nin bu girişimine karşı protestolar düzenlemeye teşvik etmişti.

Mukteda es Sadr'ın konumunun ve güvenlik durumunun tehlikeye girme ihtimalinin bulunduğunu iddia eden Sadr yanlıları, bu sebeple Sudani'nin başbakanlık koltuğuna oturması istemiyor.

Sadr yanlılarının bir süredir Bağdat'ta hükümet binalarının yer aldığı Yeşil Bölge önünde eylemler gerçekleştirmesi nedeniyle Meclis de bir araya gelemiyor.

Sadr Hareketi destekçileri ayrıca yeni bir anayasanın hayata geçirilmesini savunuyor ve erken seçim çağrısında bulunuyor.

Öte yandan Mukteda es Sadr, yargıya yaptığı çağrıda Meclisin feshedilmesini talep etmişti ancak Irak yargısı bunun gerçekleşme ihtimalinin bulunmadığının altını çizmişti.

Kaynak: Mepa News