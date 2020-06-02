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Aktüel

Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-06-02 19:04:01 -
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi

İSTANBUL (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir günde 519 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saate 519 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 7 bin 387'ye yükseldiği belirtildi.

Virüs nedeniyle 20 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 235 olduğu aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 508'e ulaştığı kaydedildi.

Irak'ta salgının yayılmaya başladığı şubat ayından bu yana ilk defa bir gün içinde 500'ün üzerinde yeni vaka tespit ediliyor.

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