Irak’ta Sadr’ın destekçileri "eylem alanını genişletmek için" talimat bekliyor

Hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’deki Meclis binasının çevresinde kurdukları çadırlarla oturma eylemlerini sürdüren Sadr destekçileri, protestolarını ileri düzeye taşımayı düşünüyor.

Sadr yandaşları, ilerleyen saatlerde Yeşil Bölge’deki diğer hükümet binalarını da ele geçirmeyi planlıyor.

AA muhabirine konuşan eylemcilerden Ali Haşim, "Liderlik tarafından yeni talimatlar bekliyoruz. Önümüzdeki saatlerde yeni hareketlilik yaşanabilir. Yeni hedefteki kurumlara girmemiz an meselesi. Bu Yeşil Bölge dışındaki kurumları da kapsayabilir." dedi.

Sadr destekçilerinin hedefinde, Sadr'ın siyasi hasmı olarak kabul ettikleri eski Başbakan Nuri el-Maliki’nin Yeşil Bölge’de ikamet ettiği saray da var.

Maliki karşıtlığıyla bilinen Sadr’ın tabanı, eski Başbakan aleyhinde sloganlar atarken, İran destekli Haşdi Şabi gruplarına da tepkilerini dile getiriyor.

Şii dini ve siyasi lider Mukteda Sadr, destekçilerine seslenerek eylemlerine devam etmelerini istemişti. Sadr, Meclisin feshedilmesiyle Anayasa ve rejim değişikliğinin de talepleri arasında bulunduğunu ifade etmişti.

Sadr’ın eylem alanındaki destekçileri, liderlerinin dile getirdiği talepler yerine gelene kadar Yeşil Bölge’den ayrılmayacaklarını söylüyor.

Maliki ise dün yaptığı açıklamada, Sadr’ın taleplerine karşı çıkmış, "Ne erken seçim ne de Anayasa ve rejim değişikliği olmaz. Bunlara ancak Meclis toplanınca karar verilebilecek." demişti.

Eski Başbakan'ın bu açıklamaları Sadr’a medyan okuma şeklinde değerlendirilmiş ve destekçilerinin tepkisini çekmişti.