Irak'ta PKK tuzağı! İnfilak etti
Irak'ın Erbil kentinde, terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 Peşmerge hayatını kaybetti.
Irak'ın Erbil kentinde, terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 Peşmerge yaşamını yitirdi, 1 peşmerge yaralandı.
Erbil merkezli Rudaw'ın internet sitesinde yer alan habere göre, Soran İlçesinin Sidekan beldesindeki bir bölgede terör örgütü PKK'nın yola yerleştirdiği TNT, Peşmergeye ait aracın geçişi sırasında infilak etti.