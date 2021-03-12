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Dünya Irak'ta PKK tuzağı! İnfilak etti
Dünya

Irak'ta PKK tuzağı! İnfilak etti

Irak'ın Erbil kentinde, terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 Peşmerge hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 23:55:00 -
Irak'ta PKK tuzağı! İnfilak etti

Irak'ın Erbil kentinde, terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 Peşmerge yaşamını yitirdi, 1 peşmerge yaralandı.

Erbil merkezli Rudaw'ın internet sitesinde yer alan habere göre, Soran İlçesinin Sidekan beldesindeki bir bölgede terör örgütü PKK'nın yola yerleştirdiği TNT, Peşmergeye ait aracın geçişi sırasında infilak etti.

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