Dünya Irak'ta petrol rafinerisinde yangın! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Irak'ta petrol rafinerisinde yangın! Ölü ve yaralılar var

Irak’ın Selahaddin vilayetinde bulunan Selahaddin-2 Petrol Rafinerisi’nde çıkan yangın can kaybına yol açtı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı.

Irak'ın Selahaddin vilayetindeki petrol rafinerisinde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak resmi haber ajansı İNA'da yer alan haberde, Selahaddin vilayetinin Beyci kentinde yer alan Selahaddin-2 Rafinerisi'nde çıkan yangına sivil savunma ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.

Rafinerideki yangının benzini iyileştirme bölümünde çıktığı vurgulanan haberde, sivil savunma ekiplerinin derhal müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.

Selahaddin-2 Rafinerisi'ndeki yangında 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 6 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, yangına ilişkin ilgili makamların soruşturma başlattığı bilgisine yer verildi.

