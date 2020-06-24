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Irak'ta Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1330'a yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-24 20:07:59 -
Irak'ta Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1330'a yükseldi

İSTANBUL (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79 artarak 1330'a çıktı.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içinde ülke genelinde 79 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 200 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 1330'a, vaka sayısının 36 bin 702’ye çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, iyileşen sayısının 16 bin 814 olduğunu aktardı.

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