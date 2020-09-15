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Aktüel Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 can kaybı
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 can kaybı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 17:01:08 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 can kaybı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 80 artarak 8 bin 166'ya yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 80 can kaybının yaşandığı ve 4 bin 244 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle toplam vefat sayısının 8 bin 166'ya, vaka sayısının ise 298 bin 702'ye çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, sağlığına kavuşan hasta sayısının da 4 bin 214 artarak 233 bin 346'ya ulaştığını bildirdi.

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