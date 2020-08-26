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Aktüel Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-26 18:46:42 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 72 artarak 6 bin 668'e yükseldi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 3 bin 837 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 215 bin 784'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, salgında 72 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı toplam can kaybının da 6 bin 668 olduğu aktarıldı.

Bakanlık, hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısının ise 3 bin 454 artarak 157 bin 215'e ulaştığını açıkladı.

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