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Aktüel Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 67 can kaybı
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 67 can kaybı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 17:43:15 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 67 can kaybı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 67 artarak 7 bin 881'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 67 can kaybının olduğu ve 4 bin 254 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle toplam vefat sayısının 7 bin 881'e, vaka sayısının ise 282 bin 672'ye çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, tedavisi tamamlanan 3 bin 579 kişinin taburcu edildiğini ve sağlığına kavuşan hasta sayısının da 217 bin 396'ya ulaştığını bildirdi.

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