Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 78 kişi hayatını kaybetti

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 78 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 848 kişi enfekte oldu.



Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 78 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 2 bin 960'a ulaştığı bildirildi.



Ülkede 2 bin 848 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 72 bin 460'a çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan kişi sayısının da 1878 artışla 41 bin 380'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

