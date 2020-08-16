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Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 75 kişi hayatını kaybetti

Ülkede 4 bin 348 kişide daha virüs tespit edilmesiyle bugüne kadarki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-08-16 17:34:41 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 75 kişi hayatını kaybetti

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 5 bin 860'a yükseldi.

Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 75 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 348 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 860'a, vaka sayısı da 176 bin 931'e çıktı. İyileşen hasta sayısı ise 125 bin 374'e ulaştı.

- Vaka sayılarındaki artış sürüyor

Irak'ta vaka sayıları son 4 gündür yükselmeye devam ediyor. Perşembe günü 3 bin 841, cuma 4 bin 13, cumartesi 4 bin 293 yeni vakanın görüldüğü ülkede bugün 4 bin 348 ile şu ana kadarki en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Ülkede, sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere Kovid-19 tedbirlerinin hafifletilmesiyle vaka sayılarında artış yaşanmaya başlamıştı.

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