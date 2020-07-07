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Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 118 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-07 20:18:05 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 118 kişi hayatını kaybetti

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 118 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 118 artarak 2 bin 685'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 2 bin 426 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 64 bin 701'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 1511 artışla 36 bin 252'ye ulaştığı kaydedildi.

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