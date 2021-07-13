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Dünya Irak’ta korona hastalarının kaldığı hastanedeki yangında ölü sayısı 30’a yükseldi
Dünya

Irak’ta korona hastalarının kaldığı hastanedeki yangında ölü sayısı 30’a yükseldi

Irak’ın güneyindeki Nasıriye vilayetinde korona virüs hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısı 30’a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 07:06:00 -

Irak’ın güneyindeki Nasıriye vilayetinde bulunan el-Hüseyin Araştırma Hastanesi’nde korona virüs hastalarının kaldığı bölümde çıkan yangında ilk belirlemelere göre en az 30 kişi yanarak hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre, yangının hastanede bulunan oksijen tüplerinin patlaması sonucu çıktığı ve çok sayıda hasta ile refakatçısının kayıp olduğu bildirildi.

Ölenler arasında hastane çalışanlarının da olduğu aktarıldı. Yangını söndürme ve hastane içinde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken, hasta yakınları hastane önünde toplandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta geçtiğimiz nisan ayında çıkan benzer bir yangında 82 kişi hayatını kaybetmişti.

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