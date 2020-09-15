  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Irak'ta koalisyon güçlerine ait teçhizatları taşıyan konvoya saldırı
Aktüel

Irak'ta koalisyon güçlerine ait teçhizatları taşıyan konvoya saldırı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 23:01:33 -
Irak'ta koalisyon güçlerine ait teçhizatları taşıyan konvoya saldırı

BAĞDAT (AA) - Irak’ta, terör örgütü DEAŞ’a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçlerine ait teçhizatları taşıyan konvoya bombalı saldırı düzenlendi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkeden çekilen koalisyon güçlerinin teçhizatlarını taşıyan Iraklı nakliye şirketlerine ait konvoyun Babil ilinin Nil bölgesinde hedef alındığı belirtildi.

Saldırı sonucu konvoyda bulunan araçlaran birinin zarar gördüğü ancak konvoyun yoluna devam ettiği ifade edildi.

Irak'ta koalisyon güçlerinin teçhizatlarını taşıyan konvoylara son 24 saat içinde 3'üncü defa saldırı düzenlenmiş oldu.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, daha önce Irak'taki bazı silahlı Şii gruplar, parlamentonun ülkedeki yabancı askeri varlığının sona erdirilmesi kararına uymadıkları takdirde ABD güçlerini ve çıkarlarını hedef alma tehdidinde bulunmuştu.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya bu haberle çalkalanıyor! Serrac istifa edecek
Dünya

Dünya bu haberle çalkalanıyor! Serrac istifa edecek

Amerikalı Bloomberg’in son dakika geçtiği habere göre Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı'nın istifa edeceği iddia edildi.
Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat

Yatırım bankası dünya devi JP Morgan altın için kritik açıklamalarda bulundu. Şu anda 1.966 dolar olan altın onsunun bin 779 dolar/ons olmas..
Trump'tan suikast iddiasına sert cevap: Karşılığı 1000 kat daha büyük olur
Dünya

Trump'tan suikast iddiasına sert cevap: Karşılığı 1000 kat daha büyük olur

ABD Başkanı Donal Trump, İran'ın ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin intikamını almak için suikast gerçekleştireceğine yönelik iddi..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı