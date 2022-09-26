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Dünya Irak'ta hükümet için yeni ittifak
Dünya

Irak'ta hükümet için yeni ittifak

Irak'ta hükümeti kurmak için Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile Türkmenlerin yer almadığı, Şii, Sünni, Kürt ve Hristiyanlardan oluşan yeni bir ittifak kuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 00:33:00 -
Irak'ta hükümet için yeni ittifak

Şii Koordinasyon Çerçevesi içinde yer alan Ulusal Hikmet Akımı (Şii) Basın Sözcüsü Fadi eş-Şammari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Koordinasyon Çerçevesi ile Sünnileri temsil eden Egemenlik Koalisyonu ve Azim Koalisyonu, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Hristiyanları temsilen de Babiliyyun Koalisyonunun yer aldığı "Devleti Yönetme İttifakı"nın kurulduğunu açıkladı. Şammari, bu ittifakta yer alan bileşenlerin ortak siyasi anlaşma imzaladığını da belirtti.

Bu ittifakın başbakan adayının Koordinasyon Çerçevesi üyesi ve eski Çalışma Bakanı Muhammed Şiya es-Sudani olduğu biliniyor.

İran destekli Şii Koordinasyon Çerçevesi’nde Kanun Devleti Kaolisyonu ile Fetih Koalisyonu, Sadikun Grubu, Ulusal Güçler Birliği Koalisyonu ve diğer Şii siyasi gruplar yer alıyor.

İran'a mesafeli Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr ve Türkmenler ise oluşturulan ittifakta yer almadı.

Yaklaşık 2 aydır toplanamayan meclisin bu hafta içerisinde toplanarak, cumhurbaşkanını seçmesi bekleniyor. Yeni cumhurbaşkanı da başbakan adayına hükümeti kurma görevi verecek.

Irak'ta 10 Ekim’de yapılan genel seçimlerin üzerinden 11 ay geçse de henüz bir hükümet kurulamadı.

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